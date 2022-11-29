Önce kamyon sonra otobüs çarptı! Radyocu kadın feci kazada hayatını kaybetti

POLATLI'da yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Yıldırım (39), önce kamyonet, ardından otobüs çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın yerel bir radyoda gazeteci olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Polatlı-Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi.

Polatlı Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yatan annesini ziyarete giden Latife Yıldırım isimli gazeteci, eve dönüş yolunda karşıdan karşıya geçmek istedi. Yola çıkan Yıldırım'a önce Erol T. kontrolündeki kamyonet, ardından ise Okan Ö. kontrolündeki 71 ACL 674 plakalı otobüs çarptı. Yıldırım, çarpmanın etkisiyle 40 metre savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan otobüs ve kamyonet sürücüsü savcının talimatıyla gözaltına alındı.

İş arkadaşları gazeteciyi kaza yerinde yalnız bırakmadı

Polatlı'da yerel bir radyoda çalışan ve gazeteci olan Latife Yıldırım'ı, çalışma arkadaşları Mehmet Salçın ve Murat Şahinoğlu kaza yerinde yalnız bırakmadı. Yıldırım'ın cenazesi başında bulunan meslektaşları uzun süre gözyaşı döktü.

Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Yıldırım'ın cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.