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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Fenerbahçeliler Derneğinin düzenleyeceği etkinliğe katılmak üzere kente gelen Koç ve yöneticiler, Vali Elban'la bir araya geldi.

Ziyaret anısına üzerinde ismi yazılı Fenerbahçe forması armağan edilen Vali Elban, Başkan Koç'a üzerinde Atatürk görseli bulunan vazo hediye etti.

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