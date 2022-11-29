Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretine Canan Kaftancıoğlu gelmedi! 'Şizofren' gerilimi...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan "şizofren" gerilimi kameralara yansıdı. CHP'nin İstanbul'daki 33 İlçe Başkanı, bugün Ekrem İmamoğlu'na destek ziyareti yaptı. Ziyarete Canan Kaftancıoğlu'nun gelmemesi dikkat çekti...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arsındaki gerilim, kameralar önünde bir kez daha ortaya çıktı. İBB Bütçesi'nin Belediye Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından CHP'nin İstanbul'un 39 ilçesindeki ilçe başkanları Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti yaptı. Ziyarette gözler Canan Kaftancıoğlu'nu aradı ancak Kaftancıoğlu ziyarete gelmemişti.

Ekrem İmamoğlu, yalanlamamıştı

Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında "cumhurbaşkanı adaylığı" konusunda gerilim yaşandığı, Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu için, "Aptal" ve "şizofren" dediği iddia edilmişti. Kaftancıoğlu'nun “aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik de İmamoğlu, “Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar” demişti.

İmamoğlu 'yüzleşme' istedi

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı gerilimi iddiasıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdığı ve bu konuda kendisinin huzurunda Canan Kaftancıoğlu ile yüzleşmek istediği iddia edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken, İBB'nin 2023 yılı bütçesi İBB Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

Gözler Canan Kaftancıoğlu'nu aradı

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu'nu ziyaret eden ilçe başkanlarının yanında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yer almadı.

Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, ziyaretin fotoğrafını "İstanbul Büyükşehir Belediyemizdeydik! İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı bütçe görüşmeleri öncesi 39 İlçe Başkanımız ile birlikte İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu ziyaret ettik. 16 Milyon İstanbul’lunun bütçesi hayırlı olsun" diyerek paylaştı.

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