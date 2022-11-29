Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretine Canan Kaftancıoğlu gelmedi! 'Şizofren' gerilimi...
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan "şizofren" gerilimi kameralara yansıdı. CHP'nin İstanbul'daki 33 İlçe Başkanı, bugün Ekrem İmamoğlu'na destek ziyareti yaptı. Ziyarete Canan Kaftancıoğlu'nun gelmemesi dikkat çekti...Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arsındaki gerilim, kameralar önünde bir kez daha ortaya çıktı. İBB Bütçesi'nin Belediye Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından CHP'nin İstanbul'un 39 ilçesindeki ilçe başkanları Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti yaptı. Ziyarette gözler Canan Kaftancıoğlu'nu aradı ancak Kaftancıoğlu ziyarete gelmemişti.
Ekrem İmamoğlu, yalanlamamıştı
Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında "cumhurbaşkanı adaylığı" konusunda gerilim yaşandığı, Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu için, "Aptal" ve "şizofren" dediği iddia edilmişti. Kaftancıoğlu'nun “aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik de İmamoğlu, “Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar” demişti.
İmamoğlu 'yüzleşme' istedi
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı gerilimi iddiasıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdığı ve bu konuda kendisinin huzurunda Canan Kaftancıoğlu ile yüzleşmek istediği iddia edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken, İBB'nin 2023 yılı bütçesi İBB Belediye Meclisi'nde kabul edildi.
Gözler Canan Kaftancıoğlu'nu aradı
Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu'nu ziyaret eden ilçe başkanlarının yanında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yer almadı.
Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, ziyaretin fotoğrafını "İstanbul Büyükşehir Belediyemizdeydik! İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı bütçe görüşmeleri öncesi 39 İlçe Başkanımız ile birlikte İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu ziyaret ettik. 16 Milyon İstanbul’lunun bütçesi hayırlı olsun" diyerek paylaştı.
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Canan Kaftancıoğlu ne demişti:
Sabah yazarı Mahmut Övür, 24 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan “İmamoğlu il binasını bastı mı?” başlıklı yazısında Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında geçtiğini iddia ettiği bazı diyalogları aktarmıştı. Övür’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:
“Sevgili Zafer Şahin yazdı, İmamoğlu da bu aktörü yanında görmek için şöyle bir teklif götürmüş: "Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?"
Kaftancıoğlu, bu öneriye sert cevap vermiş: "Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma."
Tabii kavga burada kalmıyor...
Kaftancıoğlu biraz da kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak için önüne çıkan her fırsatı, İmamoğlu'na vurmak için kullanıyor. Deyim yerindeyse bilinçli bir strateji izliyor. Bunun son örneği de bu gerilimden bir süre sonra yapılan İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında yaşandı. İlginç olan Divan Kurulu üyelerinden birinin İmamoğlu'nun akrabası Ufuk İnan olmasıydı. Kaftancıoğlu, İnan'ın da bulunduğu o toplantıda İmamoğlu'nun hırsını yenemediğini, bir "şizofren" gibi davrandığını söylüyordu. Tabii bu sözlerinin hemen İmamoğlu'na ulaşacağını da biliyordu ve öyle de oldu. Ufuk İnan, toplantıdan hemen sonra İmamoğlu'nu arıyor ve Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" dediğini aktarıyordu. CHP açısından belki de en kritik nokta bundan sonra olacaktı. İmamoğlu bu sözleri duyar duymaz İstanbul CHP il binasına gidiyor ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına giriyordu. Bu tam anlamıyla bir baskındı. Ancak CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kaftancıoğlu bu baskının hedefine ulaşmaması için il binasını terk etmişti. Bu, Kaftancıoğlu'nun ince siyaset yöntemiydi. CHP'lilere göre Kaftancıoğlu bu tür toplantılarda söylediği sözlerin kulislere sızmasını sağlıyor ve pozisyonunu güçlendiriyordu. Son dönemde sık sık İmamoğlu'na hakarete varan sözlerinin kulislerde konuşulmasının nedeni de buydu. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na zaman zaman "aptal" veya "müteahhit kafalı" demesine CHP'liler alışmışlardı ama ilk kez "şizofren" demesi şaşırtmıştı onları.”