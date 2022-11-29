Kulak çekme polemiğinde Cemal Enginyurt Meral Akşener'den önce davrandı!

İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu ile CHP arasındaki 'kulak çekme' polemiği giderek büyüyor. Engin Altay'ın Meral Akşener'e "Ağıralioğlu'nun kulağını çek" mesajının ardından bu kez topa CHP'li Cemal Enginyurt girdi.

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İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından CHP'li Engin Altay, “Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Kulak çekme polemiği sürerken devreye bu kez de Cemal Enginyurt girdi.

Enginyurt, “Tayyip Bey karşısında en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor” diyenlere tavsiyemiz, Millet İttifakının adayı kim olursa olsun kazanacaktır. Bu seçim: Yağma düzenine son verme, Laik Cumhuriyete sahip çıkma seçimidir.” şeklinde paylaşımda bulundu.

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