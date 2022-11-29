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Nwakaeme, Beşiktaş için yeşil ışık yaktı! Transferde büyük fedakarlık...

Nwakaeme, Beşiktaş için yeşil ışık yaktı! Transferde büyük fedakarlık...

Trabzonspor'da sergilediği futbol ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nwakaeme sezon başında bordo-mavililerden ayrılarak Al-Fahya'nın yolunu tutmuştu. Süper Lig'e geri dönmek isteyen yıldız futbolcu Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Nwakaeme'yi siyah-beyazlılar ise B planı olarak görüyor. İşte detaylar...

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Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Skor katkısı olan bir kanat takviyesi için yoğun bir mesai harcanıyor.

Kartal'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda bekleyiş devam ediyor. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atan 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

Beşiktaş için indirim yapmayı kabul etti
Ayrılığı kafasına koyan Nwakaeme'nin maaşında indirim yapabileceğini Beşiktaş'a iletti. Siyah-beyazlı yönetim, Nijeryalı futbolcu konusunda net bir karar vermedi. Kara Kartal, daha genç bir kanat takviyesi için devre arasına kadar araştırma yapma kararı aldı. Son duruma göre hareket edecek olan Beşiktaşlı kurmaylar, Nwakaeme'yi B planda tutuyor.

Al-Fayha'da 6 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu 3 gollük katkı verdi. Trabzonspor'da kariyer zirvesi yapan yıldız oyuncu gol ve asistleriyle dikkat çekti. Bordo-mavililerde 145 müsabakada görev alan Nwakaeme 47 gol ve 40 asistle oynadı.

Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev aldı. Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Nwakaeme'nin Al-Fayha'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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