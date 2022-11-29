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HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme

HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) aracılığı ile 25 Kasım'da Anayasa Mahkemesi'ne verilen ek savunma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliği edildi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması isteği ile Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor. Hazırlanan iddianamenin 21 Haziran 2021'de kabul edilmesi ile başlayan yargılama zaman diliinde ceza davası prosedürü izleniyor. Devam eden davada, iddianameye karşı partinin ön savunma yapması, ardından Başsavcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı da savunmasını hazırlaması lazım.

Kanuni prosedür gereği, bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebiliyor.

Bu zaman diliminde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyaya yeni deliller sunması sebebi ile de bunlara karşı savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden ek süre talebinde bulunan HDP, verilen bu sürelerin tamamlanması ile birlikte 25 Kasım'da ek savunmasını Yüksek Mahkemeye verdi.

HDP aracılığı ile Anayasa Mahkemesine sunulmuş olan ek savunma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ edildi.

HDP'nin ek savunmalarının bitirilmesi sonrasında Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenecek olan tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

HDP
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