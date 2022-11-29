BIST 4.942
DOLAR 18,64
EURO 19,34
ALTIN 1.051,36
HABER /  GÜNCEL

Kars'ta kuduz paniği! Bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ta kuduz paniği! Bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü, ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine karantinaya alındı.

Abone ol

Kağızman'a bağlı Denizgölü'de bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den sınır ötesi kara harekatına skandal cevap! 2 şart sundu ikisi de rezalet
ABD'den sınır ötesi kara harekatına skandal cevap! 2 şart sundu ikisi de rezalet
Bakan Koca'dan doktora yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan doktora yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı ne kadar? MSB açıkladı
Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı ne kadar? MSB açıkladı
İstanbul-Paris arası tarihi yolculuk başlıyor! Bilet parasını duyan gerçek mi dedi
İstanbul-Paris arası tarihi yolculuk başlıyor! Bilet parasını duyan gerçek mi dedi
Dış ticarette korkutan rakamlar ekim ayında yüzde 422 arttı
Dış ticarette korkutan rakamlar ekim ayında yüzde 422 arttı
Terör zanlısını Siirt'te ele geçirilen patlayıcıdaki parmak izi ele verdi
Terör zanlısını Siirt'te ele geçirilen patlayıcıdaki parmak izi ele verdi
Sabiha Gökçen'e 'Yılın Dijital Havalimanı4 ödülü
Sabiha Gökçen'e 'Yılın Dijital Havalimanı4 ödülü
Bahçeli altılı masaya seslendi 'bunların bir uykusunu da kaçırayım' deyip açıkladı
Bahçeli altılı masaya seslendi 'bunların bir uykusunu da kaçırayım' deyip açıkladı
İlkokulda 20 çocuk kükürtten zehirlendi
İlkokulda 20 çocuk kükürtten zehirlendi
Yunan Miço yine haddini aştı! Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik skandal açıklama...
Yunan Miço yine haddini aştı! Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik skandal açıklama...
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek
Kaynanam neden eve geldi dedi çıldırdı! Sokaktaki adamı öldürdü
Kaynanam neden eve geldi dedi çıldırdı! Sokaktaki adamı öldürdü