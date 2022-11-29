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Yunan Miço yine haddini aştı! Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik skandal açıklama...

Yunan Miço yine haddini aştı! Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik skandal açıklama...

YUNANİSTAN'ın gündeminden Türkiye düşmüyor. Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis yaptığı yeni açıklama yine Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'ya 'Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek' sözleri ile mesaj gönderen Yunan Başbakan skandal bir Türkiye açıklamasına da imza attı.

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Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis'in hedefinde bir kez daha Ankara vardı. Yunan Başbakan 'Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek' dedi. CNN Yunanistan bu sözleri 'Ankara'ya net mesaj' yorumu ile okurlarına sundu.

London School of Economics Yunan Gözlemevi'nde katıldığı bir programda konuşan Miçotakis, "Türkiye ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği ilke ve değerlerine uyumlu olup olmadığı" sorusuna şu yanıtı verdi:

Türkiye'nin emperyal hedefleri...

"Sadece Yunanistan'ın değil Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkilerinin son yıllarda çok daha karmaşık hale geldiği benim için çok açık. Türkiye, revizyonist bir gündemi zorluyor ve Yunanistan dahil tüm komşuları için sorun yaratan eski tarz emperyal emelleri yansıtıyor."

Mülteci yalanını büyüttü

Mülteci yalanına bir kez daha sığınan Miçotakis, 'Mart 2020'de, Türkiye açık ve alenen on binlerce çaresiz insanı Yunanistan sınırını geçmeye zorladığında, kolaylaştırdığında ve teşvik ettiğinde , mülteci sorununun açık bir şekilde araçsallaştırılmasıyla karşı karşıya kaldık' ifadelerini kullandı.

Her gün botlarla insanlar...

O dönem AB'nin desteği ile Yunanistan'ın sınırlarını savunduğunun altını çizen Yunan Başbakan sözlerine şöyle devam etti; "O sıralarda Atina'nın pozisyonu açıktı. Türkiye'yi çaresiz insanları sömürmek yerine 2016 göç anlaşmasının ruhuna dönmeye çağırdık."

"Maalesef bu durum devam ediyor" diyen Miçotakis her gün botlarla Yunanistan'a geçmek isteyen insanlar olduğunu da sözlerine ekledi.

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