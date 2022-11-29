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Twitter'da Apple öyle bir şey yaptı ki Elon Musk iflas edebilir : Burada neler oluyor Tim?

Twitter'da Apple öyle bir şey yaptı ki Elon Musk iflas edebilir : Burada neler oluyor Tim?

Twitter platformunu 44 milyar dolara alan Elon Musk reklam şoku yaşıyor. Twitter'da işten çıkarma yaparken şov çeken Elon Musk, bu kez Apple ile büyük şok yaşadı. Apple twitter reklamlarının hepsini kesti. Sadece bu da değil, Apple AppStore'dan twitter'ı çıkarmayı planlıyor. Elon Musk Apple ile kapıştı ve doğrudan Apple Ceo'su Tim Cook'a attığı mesajı paylaştı.

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Twitter'ın sahibi olan Elon Musk, Apple ile kapıştı. Elon Musk Apple’ın Twitter’da reklamlarının çocuğunu durdurduğunu söyledi ve şirketi sosyal medya platformunu uygulama mağazasından kaldırma tehdidinde bulunmakla suçladı. Apple sadece 2022 yılının ilk üç ayında Twitter’da 48 milyon dolar reklam vermişti. Bu reklamların kesilmesi Elon Musk'ı fena halde kızdırdı. 

Reklamlar çakıldı

Elon Musk ile Apple arasındaki kapışma, çok sayıda şirketin Musk’ın içerik yönetimi planları nedeniyle Twitter’daki reklam harcamalarını durdurduğu bir dönemde başladı. Elon Musk Twitter’ın gelirlerinde “büyük” bir düşüş olduğunu söyledi ve aktivistleri reklam verenlere baskı yapmakla suçladı. Elon Musk, Twitter’daki bir dizi paylaşımında Apple’ı sansürle suçladı ve uygulama mağazasında yapılan satışlardan pay alması da dahil, politikalarını eleştirdi.

Burada neler oluyor Tim?

Elon Musk Twitter üzerinden Apple'ın sahibini mesaj atarak şunları yazdı: -“Apple, Twitter’daki reklamlarını büyük ölçüde durdurdu. Amerika’daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?”.

Elon Musk mesajında doğrudan Apple’ın CEO’suna seslenerek “Burada neler oluyor @tim_cook?” diye sordu. 

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Elon Musk'un attığı twite yanıt vermedi. 

Apple tehdit etti

Twitter’ın sahibi Musk ayrıca Apple’ın Twitter’ı uygulama mağazasından kaldırma tehdidinde bulunduğunu iddia etti, ancak nedenini söylemedi.

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Twitter bela oldu reklamlar gitti

Twitter’ı geçen ay 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, bazı şirketlerin reklam harcamalarını durdurmasından sonra baskı altında. Washington Post, Apple’ın Twitter’daki başlıca reklam veren olduğunu ve 2022’nin ilk üç ayında reklamlara 48 milyon dolar harcadığını hazdı. General Mills ve Volkswagen gibi şirketler de son haftalarda reklam harcamalarını durdurdu.

Amerikan teknoloji sitesi The Verge’e göre Apple’ın medya ajansı Omnicom, Silikon Vadisi devine Apple’ın “marka güvenliği” kaygıları nedeniyle, Twitter’daki reklamları durdurmasını tavsiye etti.

Elon Musk, Apple ile bir mücadele başlatarak, Apple’ın iPhone sahiplerini oyun ve diğer uygulamaları indirdiği mağazası üzerinden internetteki faaliyetler üzerinde kurduğu hakimiyet tartışmasına da girdi. Apple, şu anda Twitter’ın bazı kullanıcılarından toplamak istediği aylık abonelik ücretinin % 30’unu alabilir.

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