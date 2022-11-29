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CHP istiyor diye Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekecek mi?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, CHP'li Engin Altay'ın Meral Akşener'e "Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çek" çağrısını değerlendirdi.

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Millet İttifakı'nda Yavuz Ağıralioğlu krizi yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili yaptığı açıklama ile tepkileri üzerine çeken Ağıralioğlu, CHP'li Engin Altay tarafından canlı yayında İyi Parti lideri Meral Akşener'e şikayet edildi.

Altay, "Kulağının çekilmesi lazım" diyerek Akşener'e mesaj gönderdi. Peki Meral Akşener Engin Altaylı'nın sözünü dinleyecek mi, Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekecek mi?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Millet İttifakı'ndaki Ağıralioğlu krizini değerlendiriyor.

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