Çok ünlü ama hayatı inanılmaz! Nursel Ergin yetimhanedeki bitli hallerini ağlayarak anlattı

Babam alkolikti

-Annem geri dönüyor bu kez babaannem almıyor. Ne yapsın kadın yaşı küçük cahil. Bari çocukları alın deyip bırakıyor. Benim babam alkolikti. Biz babamla sürünmüşüz sokaklarda beraber. Bir sürü kişi bizi istemiş ama o bizi yuvaya vermiş. Ben annemi hiç tanımadım. Benim abim polis evinde memur. Hep içimde anneme benziyor muyum, gözüm mü benziyor, babama mı benziyorum diye merak ettim... Ben dedim annemi bulacağım.