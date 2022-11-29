Çok ünlü ama hayatı inanılmaz! Nursel Ergin yetimhanedeki bitli hallerini ağlayarak anlattı
Gelinim Mutfakta'nın son bölümüne Nursel Ergin'in itirafları damga vurdu. Yetimhane çocuğu olan Nursel Ergin kendisini terk eden annesiyle 27 yaşında ilk kez yüzleşmiş. Annesiyle öyle itiraflarda bulundu ki o ağladıkça yarışmacılar da ağladı. Saçları bitli olduğu için hep sıfıra vurulmuş, beslenme çantasından hep nefret etmiş ve annesinin diğer çocuklarını görünce de...
Gelinim Mutfakta yarışmasının başarılı sunucusu Nursel Ergin özel hayatıyla ilgili ilk kez bunları anlattı. Kanal D'de yayınlanan yarışmanın son bölümünde göz yaşları sel oldu. En çok ağlayan da Nursel Ergin'di... Annesinin onu terketmesinden itibaren yetimhane günleri dahil yaşadıklarını anlatan Nursel Ergin konuştukça gözyaşlarına boğuldu. "42 yaşındayım büyüdükçe düzelir sandım ama daha da büyüyor' diyen Nursel Ergin bakın neler itiraf etti:
Anne ve babası 1 yaşındayken boşanmış
-Ben 1 abim 2 yaşında. Annemle babam ayrılmış. Annem bizi almaya çalışmış ama anne tarafım istememiş. Çok acı anlatacağım şeyler. Annem ayrılıp memleketine gidiyor ailesi çocukları kabul etmiyor 'biz seni çocuklu mu gönderdik' diye...
Babam alkolikti
-Annem geri dönüyor bu kez babaannem almıyor. Ne yapsın kadın yaşı küçük cahil. Bari çocukları alın deyip bırakıyor. Benim babam alkolikti. Biz babamla sürünmüşüz sokaklarda beraber. Bir sürü kişi bizi istemiş ama o bizi yuvaya vermiş. Ben annemi hiç tanımadım. Benim abim polis evinde memur. Hep içimde anneme benziyor muyum, gözüm mü benziyor, babama mı benziyorum diye merak ettim... Ben dedim annemi bulacağım.
Afyonkarahisar'da annesi ile karşılaşması
-Ben gittim annem Afyon'da yaşıyor. Evlenmiş bir sürü çocuğu olmuş, bizi unutmuş. Ya da unutmamış sonuç olarak biz onsuz büyümüşüz. Annemle ilk karşılaştığımız an. Beni kim doğurmuş çok merak ettim. O da izliyorsa onu üzmek için söylemiyorum bunları... O da öyle biriymiş dedim.