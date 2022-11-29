BIST 4.926
DOLAR 18,64
EURO 19,32
ALTIN 1.050,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da feci kaza! Yaralılardan biri Tarkan'ın kuzeni

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da feci kaza! Yaralılardan biri Tarkan'ın kuzeni

 BURSA'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Yaralılardan Halis Tevetoğlu'nun şarkıcı Tarkan'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

Abone ol

Kahraman Kepenek (48) idaresindeki otomobil, Orhangazi kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir eden Halis Tevetoğlu'nun (44) kullandığı  otomobile çarptı.

Kazada Tevetoğlu ile aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33), ayrıca diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Kahraman Kepenek hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada yaralanan Halis Tevetoğlu'nun şarkıcı Tarkan Tevetoğlu’nun kuzeni olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe maçında Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holiganın özrü: Alkollüydüm
Göztepe maçında Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holiganın özrü: Alkollüydüm
1 Aralık'ta başlıyor araba kullananlar dikkat cezası 2 bin 534 liraya çıktı
1 Aralık'ta başlıyor araba kullananlar dikkat cezası 2 bin 534 liraya çıktı
Marketteki vurgun tescillendi! Aynı ürün aynı bölgedeki 3 markette bu fiyata satıldı
Marketteki vurgun tescillendi! Aynı ürün aynı bölgedeki 3 markette bu fiyata satıldı
Ne kadar emekli maaşı alırım uygulamasını SGK açtı emekli maaşını öğrenebilirsin
Ne kadar emekli maaşı alırım uygulamasını SGK açtı emekli maaşını öğrenebilirsin
İYİ Parti lideri Meral Akşener'e FETÖ incelemesi! Telefon kayıtları didik didik edildi
İYİ Parti lideri Meral Akşener'e FETÖ incelemesi! Telefon kayıtları didik didik edildi
CHP istiyor diye Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekecek mi?
CHP istiyor diye Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekecek mi?
İmamoğlu Kaftancıoğlu'nun sözlerine çok bozulmuş! Kılıçdaroğlu'na yüzleşme mektubu
İmamoğlu Kaftancıoğlu'nun sözlerine çok bozulmuş! Kılıçdaroğlu'na yüzleşme mektubu
Ünlü üniversite taciz skandalı! İfadesi ortaya çıktı: Önce kalçama dokundu sonra...
Ünlü üniversite taciz skandalı! İfadesi ortaya çıktı: Önce kalçama dokundu sonra...
İBB bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi İmamoğlu yeni hedefleri açıkladı
İBB bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi İmamoğlu yeni hedefleri açıkladı
Türkiye'de tonlarca altın var! ODTÜ araştırdı dedi çarpıcı detayları anlattı
Türkiye'de tonlarca altın var! ODTÜ araştırdı dedi çarpıcı detayları anlattı
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
AK Parti açıkladı! Seçim erkene alınabilir, cumhurbaşkanlığı revize edilebilir! İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonuçları
AK Parti açıkladı! Seçim erkene alınabilir, cumhurbaşkanlığı revize edilebilir! İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonuçları