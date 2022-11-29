Bursa'da feci kaza! Yaralılardan biri Tarkan'ın kuzeni

BURSA'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Yaralılardan Halis Tevetoğlu'nun şarkıcı Tarkan'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

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Kahraman Kepenek (48) idaresindeki otomobil, Orhangazi kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir eden Halis Tevetoğlu'nun (44) kullandığı otomobile çarptı.

Kazada Tevetoğlu ile aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33), ayrıca diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Kahraman Kepenek hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada yaralanan Halis Tevetoğlu'nun şarkıcı Tarkan Tevetoğlu’nun kuzeni olduğu öğrenildi.