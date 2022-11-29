AK Parti açıkladı! Seçim erkene alınabilir, cumhurbaşkanlığı revize edilebilir! İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonuçları

Altılı Masa'nın Parlamenter Sisteme geçiş anayasa teklifini açıklamasının ardından AK Parti'den flaş bir çıkış geldi. "Seçim tarihi bayram ve hac tarihine göre ayarlanabilir" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, " Cumhurbaşkanlığı sistemi revize edilebilir; muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk" dedi...

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Erken ya da erkene alınmış seçim için AK Parti kapıyı araladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Mart ayında baskın seçim iddiasının ardından erkene alınmış seçim için kapıyı araladı. Hande Fırat'a konuşan Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı sisteminde revizyon yapılabileceğini söyledi.

Seçim öne alınabilir...

"Mart ayında niye seçim olsun?" diye soran Mustafa Şen, "Seçimin öne alınması konusunun Cumhur İttifakı’nın oylarıyla ilgisi yok. Haziran ayı hac dönemine denk geliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur bayram tatiline denk geliyor. Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. TBMM’de konuşulsun, orada yapılsın isteriz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi revize edilebilir

Altılı Masa'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için anaya teklifini açıkladığı gün konuşan Mustafa Şen, AK Parti adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyona gidilebileceğini söyledi. Şen, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz. Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk" dedi.

İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket Mustafa Şen, AK Parti'nin yaptırdığı son anketin sonuçlarını da açıkladı. Hande Fırat sonuçları şöyle duyurdu: AK Parti düzenli kamuoyu yoklamaları yaptıran bir siyasi parti. Haziran ayında Mustafa Şen, Erdoğan’ın oyunu yüzde 40 civarında, AK Parti’ninkini 34 olarak açıklamıştı. Son verilere göre Mustafa Şen, “Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52, AK Parti’nin oy oranı yüzde 42” dedi.

İYİ Parti'ye seçim ittifakı çağrısı mı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı "Altılı Masayı terk et" çağrısı için de Mustafa Şen, "Söz konusu çağrı seçim için de olabilir seçim sonrası için de. Siyasi çekişme olur ama memleket meselesi olunca kavga çekişme olmaz. Dün kavga ettiğiniz biriyle, bugün konuşup yürüyebilmelisiniz. Temel hedef tam bağımsız, büyük Türkiye. Bu yola baş koyan herkesle çalışılır" diye konuştu.