Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz atışı nedeniyle şehit olduğunu duyurdu.Abone ol
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından Bakan Akar'ın açıklaması paylaşıldı:
"Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."