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Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz atışı nedeniyle şehit olduğunu duyurdu.

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Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından Bakan Akar'ın açıklaması paylaşıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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