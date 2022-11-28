Asgari ücrette tarih belli oldu! Milyonlar bunu bekliyordu

Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşeceği bildirildi.

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Milyonlarca dar gelirli çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı.

Bakan Bilgin: Takvime karar vereceğiz

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günü TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıklayarak, "Biz davet ettik. Birlikte takvime karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

Tarafların talep ve beklentileri masaya yatırılacak. İkinci ve üçüncü toplantıların da tarihi belirlenecek.