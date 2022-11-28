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DSÖ maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor! Bakın ne isim verilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor! Bakın ne isim verilecek

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği (Monkeypox) virüsünün adını,  "Mpox" olarak isimlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

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Örgütün yazılı açıklamasında, maymun çiçeğinin Mpox olarak isimlendirilmesi yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada, "Maymun çiçeği salgını yılın başında etkisini göstermeye başladığında internet ortamında ırkçı ve yaftalayıcı ithamların kullanıldığı yönünde haberler DSÖ'ye iletildi." denildi.

İsim değişikliği için başlatılan bir yıllık geçiş sürecinde Mpox'un "tercih edilen isim" olarak tavsiye edileceği, daha sonrasında sürekli kullanılacağı bildirildi.

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