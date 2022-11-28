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İngiltere'den BBC muhabirinin Çin'de gözaltına alınmasına tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere'den BBC muhabirinin Çin'de gözaltına alınmasına tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, BBC muhabiri Edward Lawrence'ın Çin'de gözaltına alınmasına tepki göstererek, "BBC muhabirinin Çin'de gözaltına alınması derin endişe verici. Gazeteciler, görevlerini gözdağı olmadan yapabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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Cleverly, dün Çin'de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ettiği esnada gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan BBC muhabiri Lawrence'a ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Lawrence'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Cleverly, basın ve protesto özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hiçbir ülkenin bundan muaf olmadığını vurgulayan Cleverly, "BBC muhabiri Edward Lawrence'ın Çin'de gözaltına alınması derin endişe verici. Gazeteciler, görevlerini gözdağı olmadan yapabilmeli." ifadelerini kullandı.

BBC: Çin'in açıklamalarını inandırıcı bulmuyoruz

BBC'den yapılan açıklamada, Lawrence'ın maruz kaldığı muamelenin "son derece endişe verici" olduğu vurgulanarak, daha sonra Lawrence'ı serbest bırakan yetkililerin, "kalabalıktan Kovid-19 kapmaması için kendi iyiliği gözetilerek gözaltına alındığı" iddiası dışında Çin'den resmi bir açıklama veya özür gelmediği belirtildi.

Açıklamada, "Bunu inandırıcı bir açıklama olarak görmüyoruz." ifadesine yer verildi.

Çin: BBC muhabiri gözaltına alındığında kendisini gazeteci olarak tanımlamadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BBC muhabirinin Şangay'daki sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ederken polis tarafından gözaltına alındığında "kendisini gazeteci olarak tanımlamadığını" söylediğini belirtti.

Yabancı basına ülkesinde Çin yasalarına ve düzenlemelerine uyulması çağrısında bulunan Cao, şu ifadeleri kullandı:

"İlgili Şangay yetkililerinden öğrendiklerimize dayanarak kendisini bir gazeteci olarak tanımlamadı ve basın kimlik bilgilerini gönüllü olarak sunmadı. Yabancı gazeteciler, her zaman Çin yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak çalışabilirler."

BBC muhabiri Edward Lawrence, dün Çin'de gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.

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