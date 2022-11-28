BIST 4.957
DOLAR 18,63
EURO 19,51
ALTIN 1.052,87
HABER /  SPOR

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric Fenerbahçeli yıldızı takımına istedi

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric Fenerbahçeli yıldızı takımına istedi

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'yi kadrosunda görmek istiyor.

Abone ol

Fenerbahçe'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'ye, İtalyan ekibi Torino talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in, Rossi'yi kadrosunda görmeyi çok istediği ve Rossi'nin İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı transfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürüldü.

Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 12 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
42 bin 500 işçi alacağını duyurmuştu! İşte Sağlık Bakanlığı personel alım kadro dağılımı
42 bin 500 işçi alacağını duyurmuştu! İşte Sağlık Bakanlığı personel alım kadro dağılımı
Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber
Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber
Zaman gazetesinin eski yazarlarının yeniden yargılandığı davada karar! Sadaka verilecek bir duruma düştüm
Zaman gazetesinin eski yazarlarının yeniden yargılandığı davada karar! Sadaka verilecek bir duruma düştüm
Mümtazer Türköne 'pişman değilim' dedi Ali Bulaç ve Şahin Alpay'dan 1 yıl fazla ceza aldı
Mümtazer Türköne 'pişman değilim' dedi Ali Bulaç ve Şahin Alpay'dan 1 yıl fazla ceza aldı
Tramvay kullanacaklar dikkat! Seferlerde değişiklik var
Tramvay kullanacaklar dikkat! Seferlerde değişiklik var
Mardin'de boğayı balyozla başına vura vura... Şok görüntüdeki kişi kasap çıktı
Mardin'de boğayı balyozla başına vura vura... Şok görüntüdeki kişi kasap çıktı
Araç sahipleri dikkat 1 Aralık'ta başlıyor! Cezası 2 bin 534 liraya çıktı
Araç sahipleri dikkat 1 Aralık'ta başlıyor! Cezası 2 bin 534 liraya çıktı
İstanbul ulaşımında yeni bir dönem! İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek
İstanbul ulaşımında yeni bir dönem! İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Bu kelimeleri söylememiştir
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Bu kelimeleri söylememiştir
Düzce depremini 20 saniye önce tespit etti yazılımı geliştiren Dr. Süleyman Tunç konuştu
Düzce depremini 20 saniye önce tespit etti yazılımı geliştiren Dr. Süleyman Tunç konuştu
Köpeğin patisi tetiğe değdi ava giden adam hayatını kaybetti! Kahreden detay: 10 gün önce...
Köpeğin patisi tetiğe değdi ava giden adam hayatını kaybetti! Kahreden detay: 10 gün önce...
Aksaray'da fabrikada feci olay! Arkadaşları hemen haber verdi ama...
Aksaray'da fabrikada feci olay! Arkadaşları hemen haber verdi ama...