Düzce depremini 20 saniye önce tespit etti yazılımı geliştiren Dr. Süleyman Tunç konuştu

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta kurulan ve depremin yıkıcı etkilerini minimuma indirmeyi amaçlayan EDIS-Acil Afet Bilgi Sistemleri isimli yazılım geçtiğimiz gün meydana gelen Düzce depremini 20 saniye önce tespit etti. Peki yapay zeka destekli yazılım bunu nasıl başardı? Dr. Süleyman Tunç, CNN Türk'e konuştu.

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Yapay zekâ EDIS, Düzce'de meydana gelen 5,9 'luk depremi 20 saniye önce tespit etti. Sistemin kurulduğu İstanbul Esenyurt'taki fabrikada robotlar işi durdurdu.

Depremin büyüklüğünü ve olası hasarını anında hesaplayan EDIS, kullanıcılarına uyarı sinyalleri gönderiyor.

Depremin merkez üssü İstanbul’a ne kadar uzaksa haber alma süresi de o kadar uzuyor.

"7-8 yıldır üzerinde çalıştığımız bir yazılım"

Yazılımı geliştiren isim Dr. Süleyman Tunç, EDIS hakkında CNN Türk'e koruştu şu ifadeleri kullandı;

“Yapay zekâ kullanıyoruz. Bu sistemde p dalgasından elde ettiğimiz verilerle hızlı bir analiz yapabilmek açısından ama ikinci olarak da gelen verileri slowlest dediğimiz yavaşlığına bakıyoruz. Bunun bir deprem mi, lokal olay mı olup olmadığına anlayabilecek yaklaşık 7-8 tane parametreyi aynı anda test ediyoruz. 7-8 yıldır üzerinde çalıştığımız bir yazılım.

"En büyük amacımız da bu sistemi halka indirebilmek"

Beklenen büyük deprem Marmara Bölgesinde Marmara Denizinde bekleniyor. Bu bölgede de sistemlerimizi adalara Yalova’ya Marmara Ereğlisi’ne kurduk. Sürekli olarak bunlar 360 derece çevresindeki tanıyarak etrafında herhangi bir deprem olup olmadığını karar veriyorlar. Birlikte çalıştığımız bazı binalara ve bazı fabrikalara verdik. En büyük amacımız da bu sistemi halka indirebilmek, halka bu uyarıyı verebilmek. Düzce depreminin bizim sistemimize nasıl uyarı verildiğini görüyorsunuz. P dalgaları önden gelen mavi dalgaları premery dediğimiz bunlar daha çok halk tarafından alttan vurdu dediğimiz dalgalar.

Grafiğe bakacak olursanız şu anda İzmit körfezine girdi ve ilk istasyonumuz bizim Yalova tarafından tespit edildi ve bunun bir deprem olduğuna karar verildi. Onayladığı an gördüğünüz gibi tüm kullanıcılarımıza uyarı verdik. Bakın şu anda hala Yalova’ya bile varmamış durumda.”