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Akkuyu Nükleer Güç Santralinde üretilecek elektriği alım fiyatı belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Akkuyu Nükleer Güç Santralinde üretilecek elektriği alım fiyatı belli oldu

Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santralinde üretilecek elektriği alım fiyatı belirlendi. Elektriğin kilovat saati 12 sentten satın alınacak. Rosatom Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, fiyatın sabit kalacağını söyledi.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör, 2023 yılı sonunda devreye alınacak.

Üretilecek elektriğin alım fiyatı da netleşti. Türkiye, elektriğin kilovatsaatini 12 sentten satın alacak

Akkuyu nükleer santralinin yapımını üstlenen Rosatom'un Genel Müdür Yardımcısı fiyatın sabit kalacağını söyledi.

Komarov, "Dünyadaki uranyumun maliyeti ne olursa olsun, diğer enerji kaynaklarının maliyeti ne olursa olsun, nükleer güç santralinden elde edilen elektriğin Türkiye'ye maliyeti 12 sent olacak. Bu Türkiye için çok büyük bir avantaj" dedi.

Türk ekonomisine katkı sağlayacak

Artan enerji fiyatlarını hatırlatarak 12 centin artık yüksek bir fiyat olmadığını söyleyen Komarov, "Birçok kişi şunları söyledi: “Türkiye, Akkuyu'da üretilen  elektriğe çok yüksek bir bedel ödeyecek, 12 sent, çok!” Bugün ise fiyatlar 18-20 sente kadar çıkarken 12 sent artık kimse için yüksek bir fiyat gibi görünmüyor. Üstelik bu istikrarlı ve öngörülebilir bir fiyat" açıklamasında bulundu.

Sabit fiyatla üretilen elektriğin, sanayi üretimi planlamasında önemli olduğunu belirten Komarov, bu durumun Türk ekonomisine katkı yapacağını söyledi.

"Finansmanda sorun yok"

Komarov, uluslararası yaptırımların projeye olumsuz etkisinin olmadığına dikkat çekti. "Finansmanda sorun yok" dedi.

Komarov, "Projenin hem bu yıl hem de gelecek yıllar için tamamen finanse edildiğini söyleyebilirim. Bu para hem Rosatom'un kendi fonları hem de Rus bankalarından alınan kredilerdir. Yaptırımların bunun üzerinde hiçbir etkisi yok" dedi.

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