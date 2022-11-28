BIST 4.878
DOLAR 18,63
EURO 19,44
ALTIN 1.053,62
HABER /  GÜNCEL

Bolu Dağı'nda görüş sıfıra indi, sis fena bastırdı

Bolu Dağı'nda görüş sıfıra indi, sis fena bastırdı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölgesinde sabah saatlerinden beri etkisi artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Abone ol

Bolu Dağı'nın Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler bölgesinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikaz ediyor. Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oluyor.

Otoyolun Küçük ve Büyük Melen, Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu ile Düzce gişeleri mevkilerinde, sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Metro İstanbul duyurdu! Direk devrildi tramvay seferleri...
Metro İstanbul duyurdu! Direk devrildi tramvay seferleri...
Bakan Nebati sosyal medyadan duyurdu: Değerli dostum ile bir araya geldik ve...
Bakan Nebati sosyal medyadan duyurdu: Değerli dostum ile bir araya geldik ve...
Altılı Masa 84 maddelik anaya değişiklik paketini açıkladı! Seçim barajı, YÖK, RTÜK, parti kapatma, kayyum atama..
Altılı Masa 84 maddelik anaya değişiklik paketini açıkladı! Seçim barajı, YÖK, RTÜK, parti kapatma, kayyum atama..
Bakanlık duyurdu ödemeler başladı! Hesaplarınızı kontrol edin
Bakanlık duyurdu ödemeler başladı! Hesaplarınızı kontrol edin
Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe
Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe
28 Kasım altında düşüş var! Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın
28 Kasım altında düşüş var! Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın
Suriye'de saldırı hazırlığındaki 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'de saldırı hazırlığındaki 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Bugün Petrol fiyatları öyle çakıldı ki benzin ve motorine eşi benzeri olmayan büyük indirim getirecek
Bugün Petrol fiyatları öyle çakıldı ki benzin ve motorine eşi benzeri olmayan büyük indirim getirecek
Tunceli'de teröristlere ait sığınak imha edildi! İçinden çıkanlara bakın
Tunceli'de teröristlere ait sığınak imha edildi! İçinden çıkanlara bakın
EYT'de kıdem tazminatı ödemesi için formül önerildi! Bakanlık ne dedi?
EYT'de kıdem tazminatı ödemesi için formül önerildi! Bakanlık ne dedi?
Motorine indirim! 29 Kasım 2022 (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak! İşte benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim! 29 Kasım 2022 (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak! İşte benzin ve motorin fiyatları
Belçika yenildi tur şansını zora soktu yıldızlar birbirine düştü
Belçika yenildi tur şansını zora soktu yıldızlar birbirine düştü