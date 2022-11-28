Bolu Dağı'nda görüş sıfıra indi, sis fena bastırdı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölgesinde sabah saatlerinden beri etkisi artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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Bolu Dağı'nın Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler bölgesinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikaz ediyor. Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oluyor.

Otoyolun Küçük ve Büyük Melen, Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu ile Düzce gişeleri mevkilerinde, sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.