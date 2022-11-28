Motorine indirim! 29 Kasım 2022 (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak! İşte benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir indirim geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma pompa fiyatlarına yansıyor. 25 Kasım'da 95 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısı bir indirim daha geliyor...

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Araç sahiplerine güzel haber geldi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 95 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısı itibariyle yeni bir indirim daha geliyor.

29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor.

Eğer indirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı 23.02 TL olacak. Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.

İşte güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin (mazot) litre fiyatı: 23.91 TL

İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 23.89 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 10,82 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.32 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.31 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL