Göztepe Altay maçında olay: Sahaya giren taraftar kaleciye sopa ile vurdu!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında sahaya giren bir taraftar, elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Göztepe-Altay karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

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Spor Toto 1’inci Lig’de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle ara verildi.

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı.

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.

Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı.

Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı.

Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi.

Bilinci açık

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Ozan Evrim Özenç, olayın ardından hala süregelen bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki kalecinin bilinci açık.

Maç ertelendi

Öte yandan karşılaşmanın çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklandı.

1. lig'de maçlar devam ediyor

Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'de maçlara ara verilirken 1. Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.

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