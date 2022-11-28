Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor! Cumhurbaşkanı'nın yetkisine tırpan

ALTILI Masa'nın liderleri bugün bir kez daha bir araya geliyor ancak bu toplantıda cumhurbaşkanı adayı değil, yeni anayasa değişikliği önerisi açıklanacak. Bilkent Otel’deki toplantıya 250 gazeteci davet edildi. 150 sayfalık taslakta mevcut anayasanın 85 maddesi değiştirildi. Taslakta parlamenter sistem getirilirken, cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlanıyor ve tekrar sembolik duruma getiriliyor. Laiklik maddesi aynen kalıyor...

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Gözler bugün Bilkent Otel’de 6’lı masanın hazırladığı anayasa taslağının duyurulacağı toplantıda olacak. İktidar yanlısı medya organlarının temsilcilerinin de aralarında olduğu 250 gazetecinin davet edildiği toplantıda açıklanacak 150 sayfalık taslakta mevcut anayasanın 85 maddesi değiştirildi.

Laiklik ilkesine dokunulmadı

Cumhuriyet’in haberine göre liderler, merakla beklenen ve laikliği düzenleyen 24. maddeye dokunmama kararı aldı. Basın özgürlüğü konusunda ileri adımların öngörüldüğü taslakta bu başlığa ilişkin, “Hürriyet esas, sınırlama istisnadır” hükmü öngörülüyor.

Cumhurbaşkanının yetkileri

Muhalefetin en yoğun eleştirisine neden olan ve “tek adam” nitelemesi yapılan cumhurbaşkanı yetkileri büyük oranda sınırlandırıldı. Taslakta, “Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tabi kılınacaktır” İfadesine yer verildi.

Veto yetkisi kaldırılıyor

Ayrıca cumhurbaşkanının veto yetkisi de kaldırılıyor. Buna ilişkin, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği kanunlar üzerinde cumhurbaşkanına tanınan veto yetkisini sona erdirecektir. Böylece cumhurbaşkanı, Meclis’in kabul ettiği kanunları, evvelce olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iade edecektir. Meclis iade edilen kanunu, dilerse basit çoğunlukla aynen kabul edebilecektir” hükmü getiriliyor.

Cumhurbaşkanını yine halk seçecek HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, "6’lı masanın anayasa değişiklik teklifinde parlamenter sisteme geçişe yönelik maddeler yer alıyor ancak parlamenter sistemdeki gibi Cumhurbaşkanı TBMM tarafından seçilmeyecek. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi öngörülüyor. Bu da tam manasıyla eskiye dönüş anlamına gelmiyor" diye yazdı. Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

Aldığım bilgilere göre 6’lı masanın bugün açıklayacağı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adı verilen bu modele göre;

- Cumhurbaşkanına, TBMM Başkanı vekâlet edecek. Parlamento’nun yetkisi ve etkinliği artırılıyor.

- Cumhurbaşkanı daha önce olduğu gibi TBMM tarafından değil, yedi yıllığına halk tarafından seçilecek. Partiler üstü bir konumda, bütün halkın cumhurbaşkanı olacak. Tarafsızlık ilkesi güçlendirilecek.

- Seçimle birlikte cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi sona erecek. Görevi sona erdikten sonra da seçimle gelinen siyasi bir görev üstlenemeyecek. Cumhurbaşkanı partiler üstü bir konuma taşınıyor.

Anayasa Mahkemesi düzenlemesi

Edinilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi (AYM) konusunda da dikkat çeken düzenlemeler bulunuyor. Cumhurbaşkanının AYM’ye yapacağı atamalar ikiye indirgeniyor. Bu düzenlemeye göre Anayasa Mahkemesi 22 üyeden oluşacak. Üyelerden yirmisini TBMM, ikisini de cumhurbaşkanı seçecek. Meclis üyelerinin seçeceği AYM üyeleri Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Türkiye Barolar Birliği, YÖK içinden gelen adaylardan oluşacak. Cumhurbaşkanı ise bir üyeyi AYM raportörleri, bir üyeyi de profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçebilecek.

Sloganı: Şimdi demokrasi zamanı

Bu zirve öncesi 6'lı Masa; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni anlatmak için basının karşısına geçecek. Tanıtım toplantısı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin 28 Şubat 2022'de açıklandığı Bilkent Otel'de yapılacak. Altı siyasi partinin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri ile milletvekilleri, saat 10.30'da başlayacak toplantıyı sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak duyurdu. Sosyal medya mesajlarında “Şimdi Demokrasi Zamanı” etiketi kullanıldı.