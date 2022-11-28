Sanat dünyasının acı kaybı! Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinde Almancı Davut Usta'nın eşi Ulviye (Ulrike) karakteriyle hafızalara kazınan ünlü tiyatro oyuncusu, 79 yaşındaki Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Güzin Çorağan'ın vefat haberini oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

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Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Bizimkiler'de Almancı Davut’un eşini canlandıran ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan yaşamını yitirdi. Acı haberi oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz yaptığı açıklamada, "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar.Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu

Son olarak 2009-2010 yıllarında ekrana gelen "Hanımın Çiftliği" dizisinde rol alan Güzin Çorağan, geçirdiği rahatsızlıkların ardından eşi Tayfun Çorağan ile Gömeç'te gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

Sanat ile geçen bir ömür

Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk Sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde rol aldı. ÇASOD üyesiydi.

10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) yi canlandırdı.

Filmografisi

2009-2010 Hanımın Çiftliği - Meryem

2009 Hayatın Tuzu - Medine

2006 Karagümrük Yanıyor - Hacer

2005 Maskeli Beşler - Yetiştirme Yurdu Müdiresi

2004 Bütün Çocuklarım - Fahriye

1999 Duruşma - Necla

1993 Tatlı Betüş

1993 Yazlıkçılar

1991 İlk Aşk

1990 Benim Sinemalarım

1990 Madde 438

1989 Hiçbir Gece

1989 Karılar Koğuşu - Mahkum Sıdıka

1989-1997 Bizimkiler - Ulrike Ulviye

1988 Düttürü Dünya

1987 Afife Jale

1987 Selamsız Bandosu

1986 Yoksul

1986 Asiye Nasıl Kurtulur

1986 Milyarder - Rasim'in Eşi

1974 Askerin Dönüşü - Ayşe