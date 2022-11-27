Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç! Belçika’ya Fas şoku: 24 yıl sonra ilk kez kazandı!

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Kevin De Bruyne'li Belçika, Hakim Ziyech'li Fas'a ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu.

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2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Belçika ile Fas karşılaştı.

Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fas, ikinci yarıda bulduğu gollerle Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Fas'a galibiyete getiren golleri 73'de Abdelhamid Sabiri ve 90+3'de Zakaria Aboukhlal kaydetti.

Bu sonucun ardında gruptaki ilk yenilgisini alan Belçika 3 puanda kaldı. Turnuvada ilk galibiyetine ulaşan Fas ise puanını 4'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Fas, 24 yıl sonra kazandı

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Faslı futbolcular, maçın son düdüğünden sonra büyük sevinç yaşarken, tribünlerde görülmeye değer bir coşku vardı.

Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.

Onana cezalı duruma düştü

28. dakikada sarı kart gören Onana, son grup maçında cezalı duruma düştü.

Belçika gruptaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü, saat 18.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.

Belçika gruptaki son maçında Perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Fas ise aynı gün Kanada ile 3 puan mücadelesine çıkacak.

Belçika: 0 - Fas: 2

Stat: Al Thumama

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez (Meksika)

Belçika: Courtois, Meunier (Dk. 81 Lukaku), Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Witsel, Onana (Dk. 60 Tielemans), Thorgan Hazard (Dk. 75 Trossard), De Bruyne, Eden Hazard (Dk. 60 Mertens), Batshuayi (Dk. 75 De Ketelaere)

Fas: Munir, Hakimi (Dk. 68 Attiat-Allah), Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi (Dk. 78 El Yamiq), Amallah (Dk. 68 Sabiri), Ziyech, En Nesyri (Dk. 73 Hamdallah), Boufal (Dk. 73 Aboukhlal)

Goller: Dk. 73 Sabiri, Dk. 90+3 Aboukhlal (Fas)

Sarı kartlar: Dk. 28 Onana (Belçika), Dk. 90+5 Sabiri (Fas)