Fenerbahçe dün imza attırdığı Ozan Suncak'ı bugün kovuyor! PKK paylaşımı iddiası...

FENERBAHÇE, Almanya'dan transfer edip imza attırdığı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı bugün gönderiyor. Suncak'ın PKK lenihe bir paylaşıma destek verdiği iddiası sonrası ortalık karıştı...

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Fenerbahçe, Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19'da forma giyen, aynı zamanda genç milli takımda da oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı dün sözleşme imzalatarak kadrosuna kattı. Ancak kısa sürede Ozan Suncak'ın PKK lehine sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

3 yıllık sözleşmeye imza attırdı

Altyapısını güçlendirmek için takviyeler yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası’na verilen arada Almanya’dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak’ı kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin 24 saat önce 3 yıllık amatör sözleşme imzaladığı genç futbolcunun sosyal medyada ortaya çıkan bazı paylaşımları krize yol açtı.

Sosyal medya paylaşımları

Twitter’da daha önce PKK propagandası içerdiği iddia edilen paylaşımları kamuoyuna yansıyan Suncak için acil fesih kararı alındı. Ozan Suncak'ın menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Söz konusu paylaşım Ozan Suncak'a ait değildir. Paylaşımı yapan ve çoğaltan kişiler karşısında oyuncumuzun hakkını hukuk önünde arayacağız." denildi.

Sözleşmesinin feshi için görüşme başladı

Sosyal medyada Terör örgütü PKK ile ilgili bir paylaşıma destek verdiği iddia edilen Ozan Suncak’ın takımla ilişiğinin kesilmesini isteyen taraftarlar harekete geçti. Konunun gündem olmasının ardından Fenerbahçe Kulübü, akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla görüşmelere başladı.

Ozan Suncak kimdir?

Almanya’da Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19’da forma giyen, aynı zamanda genç milli takımımızda da oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak, 31 Temmuz 2004 yılında dünyaya geldi.