“Kulak çekme” polemiği gündem oldu! Türkiye tv100'deki o programı konuşuyor

“Tarafsız haberin tek adresi…” sloganıyla yoluna devam eden tv 100 gündemi belirlemeye devam ediyor. tv 100’deki “kulak çekme” polemiği tüm kanalların ana gündem maddesi oldu.

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“Türkiye’nin yeni yüzü” sloganıyla yola çıkan, bir süre önce ise “Tarafsız haberin tek adresi” sloganını kullanmaya başlayan tv 100 bu hafta da siyaset gündemini belirledi.

Uzun bir süredir, her tartışma programında dile getirilen sözler ve kamuoyuyla paylaşılan kulislerle dikkat çeken tv 100, bu hafta ise “kulak çekme” polemiğine ev sahipliği yaptı.

Gürkan Hacır’ın sunduğu Yüzler Kulübü’ne konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ PARTİ Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Deniz Gürel, Erdoğan Aktaş, Pınar Işık Ardor ve Gürkan Hacır’ın sorularını yanıtlayan Altay, İYİ Partili Ağıralioğlu’nu kast ederek “Kulağının çekilmesi lazım” dedi.

Altay’ın tv 100’de dile getirdiği bu sözler, bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Türkiye’de yayın yapan tüm internet siteleri ve gazeteler, Altay’ın tv 100’deki sözlerini manşete taşıdı.

Başta CNN TÜRK, Habertürk ve Halk TV olmak üzere tüm TV kanalları ise Altay’ın Yüzler Kulübü’ndeki sözlerini tartışma programlarının ana konusu yaptı. Onlarca tv kanalı, tv 100’ü kaynak göstererek “kulak çekme” polemiğini izleyicileri ile paylaştı.

FOX TV ise “kulak çekme” polemiğine ana haber bülteninde geniş yer ayırdı. 4. yılını geride bırakmaya hazırlanan tv 100 böylece bu hafta da gündeme damgasını vurmayı başardı.