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Konya'daki hayvan barınağında vahşet! Tarım Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Konya'daki hayvan barınağında vahşet! Tarım Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Konya Hayvan Barınağı'ndaki vahşete ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Hayvan Barınağı'ndaki vahşete ilişkin olarak  yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimler hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit ediliştir." denildi. 

Açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sosyal medyaya yansıyan görüntüler ihbar kabul edilerek 25 Kasım 2022 tarihinde görüntülerde yer alan şahıslar hakkında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur.  Bakanlığımızca yargıya intikal ettirdiğimiz süreç, titizlikle takip edilecektir. Ayrıca dün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’nin Konya ziyareti esnasında gerekli talimatlar verilmiş olup, söz konusunda bakımevinde, bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı. 



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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimler hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit ediliştir.  Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır.  Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir.

Bakanlığımız 5199 Sayılı Kanunun vermiş olduğu tüm yetkileri kullanarak hayvan bakımevlerini denetlemeye ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğini yapmaya titizlik devam edecektir."

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