Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle yıktı

2022 Katar Dünya Kupası'nın D Grubu ikinci maçında Fransa, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa son 16'ya kalmayı garantiledi.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Kasper Hjulmand'ın yönetimindeki Danimarka karşı karşıya geldi.

Fransa son 16'ya kaldı

Mücadele Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fransa son 16'ya kalmayı garantiledi.

Mbappe yıldızlaştı

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Maçın ilk golü 61. dakikada Mbappe'den gelirken yanıt gecikmedi ve 68. dakikada Christensen durumu eşitledi. Son sözü ise 86. dakikada Kylian Mbappe söyledi ve Fransa sahadan 3 puanla ayrıldı.

Danimarka 1 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte 1 puanda kalan Danimarka, son hafta maçında Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Fransa'nın rakibi ise Tunus olacak.