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Polonya, Suudi Arabistan'ı iki golle mağlup etti

Polonya, Suudi Arabistan'ı iki golle mağlup etti

2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nun ikinci maçları başlarken Czeslaw Michniewicz'in ekibi Polonya ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Polonya üstünlüğüyle sona erdi.

Galibiyet golleri Zielinski ve Lewandowski'den

Maçta goller; 39. dakikada Zielinski ve 82. dakikada Lewandowski'den geldi. Suudi Arabistan'da Al Dawsari, 45+1'de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Polonya'nın rakibi Arjantin olacak

Bu sonuçla birlikte Polonya, puanını 4'e yükseltti. Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı. Grubun son maç haftasında Polonya, Arjantin'le karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Meksika ile kozlarını paylaşacak.

Lewandowski ilk Dünya Kupası golünü attı

82. dakikada gol bularak takımını rahatlatan Barcelona forveti Lewandowski ilk Dünya Kupası golüne imza attı.

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