Ünlü şarkıcının konserinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Latin müziğinin ünlü isimlerinden Danny Ocean'ın Meksika'daki konserinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı. Şarkıcı, olayın ardından yaptığı açıklamada "Sevgi mesajıyla gelmemize rağmen neden böyle şeyler oluyor anlamıyorum!" dedi.

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Dünyaca ünlü Venezuelalı şarkıcı ve söz yazarı Danny Ocean'ın dün akşam Meksika'da, Plaza de Toros Monumental de Morelia'da verdiği konserde silah sesleri duyuldu. Yerel basında çıkan haberlerde, Morelia polisinin bir kişiyi tutukladığı belirtilirken, saldırıda bir kişinin öldüğü, 10 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Danny Ocean, olayın ardından sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada şunları söyledi:

"Sevgi mesajıyla gelmemize rağmen neden böyle şeyler oluyor anlamıyorum! Ne diyeceğimi bile bilmiyorum, hiç böyle bir durumda kalmamıştım. Lütfen kendinize iyi bakın, yanınızdayım. İhtiyacınız olan her şey için iletişim kanallarım açık. Bu durum Meksika'nın her köşesine duyduğum sevgiyi değiştirmiyor."