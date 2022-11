Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağındaki vahşetle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da hayvan barınağında bir köpeğin görevli tarafından kürekle vurularak telef edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Hayvanlara zulmetme hakkına kimse sahip değildir. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklemesi infiale yol açtı.

Tepki çeken vahşete ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Konya'daki toplu açılış töreninde konuşan Erdogan, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir"

"Ülkemizin en modern tesisi olan burası çok hassas belediyemizin hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız.

Bir gün açık ve net, ilk köpek cesedi peygamberimiz yanında sahabeyle yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimizin ifadeleri bize ibreti alemdir; Ahh dişleri ne kadar güzel. Nereden nereye. İşte biz hayvana bu şekilde yaklaşan bakan bir dinin inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olan yönetim olarak aksi davranışlara rıza gösteremeyiz. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin."

Kara harekatı mesajı

Suriye'de terör örgütü YPG'ye karşı her an başlaması beklenen kara harekatıyla ilgili olarak Erdoğan, "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi millet ve devletin bekası için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız." dedi.