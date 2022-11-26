Tunus Avustralya maçı kaç kaç bitti? Tunus Avustralya maçı özeti izle

2022 Katar Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Avustralya, Tunus'u 1-0 mağlup etti.

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Tunus ve Avustralya, Al Janoub Stadı'nda karşı karşıya geldi. Avustralya müsabakayı 1-0 kazandı.

Avustralya'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada Duke kaydetti.

Avustralya bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Tunus ise 1 puanda kaldı.

Avustralya gruptaki son maçında Danimarka ile karşılaşacak. Tunus ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Tunus taraftarı Filistin bayrağı açtı!

Karşılaşma devam ederken Tunuslu taraftarlar tribünde, üzerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) yazılı büyük bir Filistin bayrağı açtı. Bayrak bir süre Tunuslu taraftarların ellerinde dolaştırıldı.

Avustralya'da Türk asıllı oyuncu Aziz Behich bu karşılaşmaya da ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın tamamında sahada kaldı.

Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 41 bin 823 kişinin izlediği açıklandı.

Tunus: 0 - Avustralya: 1

Stat: Al Janoub

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Siedel, Rafael Foltyn (Almanya)

Tunus: Dahmen, Bronn (Dk. 73 Kechrida), Meriah, Talbi, Drager (Dk. 46 Sassi), Skhiri, Laidouni (Dk. 67 Khazri), Abdi, Sliti, Msakni, Jebali (Dk. 73 Khenissi)

Avustralya: Ryan, Karacic (Dk. 75 Degenek), Souttar, Rowles, Aziz Behich, Mooy, McGree (Dk. 64 Hrustic), Irvine, Leckie (Dk. 85 Baccus), Goodwin (Dk. 85 Mabil), Duke (Dk. 64 MacLaren)

Gol: Dk. 23 Duke (Avustralya)

Sarı kartlar: Dk. 26 Laidouni, Dk. 65 Abdi, Dk. 90+3 Sassi (Tunus)