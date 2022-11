Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya cevap: Ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişiler olduğunu" iddiasına yanıt verdi. İmamoğlu, Soylu için "ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle bağlantılı belediyelerle ilgili soruşturmanın sonuçlarını açıkladığı basın toplantısı gündeme oturdu.

Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.

"İşe alımlarda güvenlik soruşturması yapılmadı"

Bakan Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İşe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

Bombalı saldırı sonrası düzenli olarak İstiklal Caddesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişiler olduğunu" iddia etmesinin ardından, "Yalanına, iftirasına devam ediyor" dedi.

"Ortada hiçbir şey yoktur"

İmamoğlu, Soylu'nun açıklaması hakkında şunları söyledi:

"700 terörist tespit ettik demiştir. Açılan soruşturmalar, yapılan mahkeme vs. 41 kişi yaralandı, hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan 0'la sonuç bulmuştur. Yalanı tescillenmiş bir insandır. 557 terörist deyip, 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakmıştır. Üstünden 1 sene geçmiştir. Ortada hiçbir şey yoktur. Hatta 2., 3. dereceden ailelerine giderek, müfettişleri her hafta buraya göndererek hareket eden bir bakandır kendisi. Müfettişlerin nasıl rahatsız olduğunu, rencide olduğunu yüzlerinden kendim görüyorum. Üzüntüyle geliyorlar.

"Yalanına iftirasına devam ediyor"

Türkiye Cumhuriyeti tarihi; dili yalanla, iftirayla dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir. Buna sebep olanlar tedbir alsınlar bir an önce. Bu ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır. Söylediği söz için iki sene önce demiştim; 'Lafa bakarım laf mı, diye adama bakarım adam mı diye...' Bunu ispat edercesine her gün konuşan bir insandan bahsediyor, yalanına, iftirasına devam ediyor.

"Herkese, her tweete cevap veriyor"

Yazılar yazacağım bu iddiaları için, eminim buna da cevap veremeyecekler. Görev yaptığı kurumda herkesi zor durumda bırakmaktadır. Emniyet yöneticilerine kadar... Güvenlik sorunudur... Bir şehre gelip o şehrin valisini dikkate almayan, belediye başkanıyla görüşmeyen bir anlayışa sahiptir.

Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur, gizemlidir, bu milletin namusu, şerefi ona aittir. Ama bu öyle birisi değildir. Oturur, sakin durur, ayda bir konuşur, her gün konuşuyor! Herkese, her tweete cevap veriyor! Böyle İçişleri Bakanı olur mu ya! Evinden kovarlar bu adamı ya... Milletimiz inşallah bu kötü ve ahlak dışı, yalan dolu dilden bir an önce kurtulur!"