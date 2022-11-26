Bakan Soylu soruşturma yapılan belediye sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı. Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun ise tamamlandığını belirtti.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Terörle mücadelede belediyeler hassasiyetle takip ettiğimiz bir alandır. Bugün terör örgütlerinin etkisinin kaybolmaya başlamasının sebebi, vatandaşlarımızın da katkısıyla tüm alanlarda verdiğimiz 360 derecelik mücadeledir.

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili böyle bir denetim sorumluluğu öteden beri süregelmektedir. Belediye şirketlerinde işe alma ve işten çıkarma yetkisi şirket yönetimine aittir. Şikayet ve haberlere istinaden soruşturma başlatılabilir. 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldü, bunlardan 79'u tamamlandı.

"Bu iddialar mesnetsizdir"

Muhalefet partili belediyeler üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddialar mesnetsizdir. Sadece bir siyasi partiye mensup değil birçok siyasi partiye yönelik bir terör soruşturması kapsamlı bir şekilde açıldı. Burada herhangi bir siyasi partiye yönelik farklılık, bir siyasi partiye baskı söz konusu değil. İktidarda bulunan AK Parti'ye yönelik özel teftiş sayıları çok daha fazla.