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Jorge Jesus'un yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe harekete geçiyor

Jorge Jesus'un yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe harekete geçiyor

Dünya Kupası'na Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Yabancı kontenjanını azaltmak isteyen sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus yıldız ismin transferini talep etti.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda CSKA Moskova forması giyen stoper Willyan Rocha'yı gündemine aldı. Rocha için henüz somut bir adım atılmadı fakat oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor.

Willyan Rocha, sezon başında 2 milyon Euro karşılığında Portimonense'den CSKA Moskova'ya transfer olmuştu. Yabancı transferinde kontenjana takılan sarı-lacivertliler, ocak ayında yaşanacak gelişmelere göre Rocha için girişimde bulunabilir.

Futbola Flamengo altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, Desportiva-ES, Gremio B, Cova Piedade ve Portimonense formalarını giydikten sonra sezon başında CSKA Moskova'ya transfer oldu.

Bu sezon Rus ekibiyle 16 maça çıkan Rocha, 2 gol kaydetti. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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