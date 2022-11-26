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Bankayı dolandırdılar Mersin'de yakayı ele verdiler: 19 milyon dolarlık vurgun!

Bankayı dolandırdılar Mersin'de yakayı ele verdiler: 19 milyon dolarlık vurgun!

IRAK'TA faaliyet gösteren İslamic Bank müdürü ile irtibata geçerek kendilerini borsacı olarak tanıtıp, 'hawala' adı verilen gayri resmi para transfer yöntemiyle bankayı peyderpey 19 milyon dolar dolandıran Ürdünlü 2 şüpheli Mersin'de yakalandı.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta faaliyet yürüten İslamic Bank'ın sahibi Mersin polisine başvurarak, İngiltere'de olduğu sırada kendisini borsacı olarak tanıtan bir kişinin banka müdürü ile irtibata geçtiğini ve 500 bin dolar göndermesi karşılığında bu parayı işletip 1 milyon dolar olarak iade edeceğini söylediğini, uzun görüşmelerin ardından banka müdürünün 500 bin dolar paraya şüpheliye gönderdiğini söyledi.

Devam eden süreçte müdürün şüpheliye peyderpey 19 milyon dolar gönderdiğinin belirlendiğini kaydeden banka sahibi, durumu İngiltere'den döndüğünde fark edince müdürden şikayetçi olduğunu ve müdürün Irak adli mercilerince tutuklandığını ifade etti. Yaptığı araştırmada paraların Irak'taki döviz bürosu üzerinden 'hawala' adı verilen gayri resmi para transfer yöntemi ile şüpheliye gönderildiğinin belirlediğini kaydeden banka sahibi, müdürün tutuklanmasının ardından şüphelilerle kendisinin irtibata geçtiğini ve paraların Mersin'de ikamet eden Ürdün uyruklu Suheır Albadri adlı kadına gönderildiğini tespit ettiklerini belirterek şikayetçi oldu.

Banka sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Mersin polisi, Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde 'hawalacı' olarak bilinin döviz bürosu önünde tertibat alarak, müştekinin gönderdiğini bildirdiği parayı almaya gelen Ürdün uyruklu Suheır Albadri ile beraberindeki Khaled M.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 kiloluk külçe altın, çok sayıda ziynet altını ile 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 lira ele geçirildi. Zanlıların ayrıca kripto paraya 131 bin dolar yatırdıkları belirlendi.

Paraları Filistin uyruklu başka şahsa göndermişler
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, 'hawala' yöntemiyle bu şekilde aldıkları paraları Filistinli uyruklu bir şahsa kripto para uygulamalarıyla gönderdiklerini, bunun karşılığında komisyon aldıklarını, paranın kendilerinde kalmadığını söyledikleri öğrenildi.

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