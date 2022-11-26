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Anadolu Efes yükselişe geçti Bologna'yı deplasmanda mağlup etti

Anadolu Efes yükselişe geçti Bologna'yı deplasmanda mağlup etti

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 85-80 yenerek üst üste 3'üncü, toplamda ise 5'inci galibiyetini aldı.

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Son dakika haberi! Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya geldi.

Paladozza Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Anadolu Efes 85-80 kazandı.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, böylelikle son üç maçını kazanarak moral buldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Virtus Segafredo Bologna ise 6. mağlubiyetini aldı.

Salon: Paladozza

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Jaiteh 5, Lundberg 22, Hackett 6, Mickey 15, Pajola 5, Bako 1, Weems, Ojeleye 15, Teodosic 6

Anadolu Efes: Beaubois 19, Bryant 8, Pleiss 9 , Polonara 2, Micic 12, Clyburn 21, Taylor, M'Baye 11, Zizic 3, Dunston

1. Periyot: 18-19

Devre: 33-40

3. Periyot: 53-63

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