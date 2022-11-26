Anadolu Efes yükselişe geçti Bologna'yı deplasmanda mağlup etti

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 85-80 yenerek üst üste 3'üncü, toplamda ise 5'inci galibiyetini aldı.Abone ol
Son dakika haberi! Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya geldi.
Paladozza Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Anadolu Efes 85-80 kazandı.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, böylelikle son üç maçını kazanarak moral buldu.
Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Virtus Segafredo Bologna ise 6. mağlubiyetini aldı.
Salon: Paladozza
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail)
Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Jaiteh 5, Lundberg 22, Hackett 6, Mickey 15, Pajola 5, Bako 1, Weems, Ojeleye 15, Teodosic 6
Anadolu Efes: Beaubois 19, Bryant 8, Pleiss 9 , Polonara 2, Micic 12, Clyburn 21, Taylor, M'Baye 11, Zizic 3, Dunston
1. Periyot: 18-19
Devre: 33-40
3. Periyot: 53-63