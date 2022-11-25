İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye verdiğimiz sözü tutacağız

NATO üyeliği için Türkiye'nin şartlarını yerine getirmesi gereken İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, taahhütleri yerine getireceklerini söyledi.

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Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte Doğu Avrupa'da 'Rus korkusu' başladı. Kendilerini tehlikede hisseden Finlandiya ve İsveç, tehlike nedeniyle NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. Türkiye ise bu iki ülkenin PKK ve uzantılarına hem barınma hem de propaganda desteği verdiği gerekçesi ile şartlarını ortaya koydu.

Türkiye ve bu ülkeler arasında 3'lü muhtıra imzalanırken Türkiye'nin şartlarının yerine getirilmesi için söz verildi.

3'lü muhtırayı değerlendirdi

Bu kapsamda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, konuya değindi.

Ulf Kristersson, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'yı değerlendirdi.

"Türkiye'ye verdiğimiz sözleri tutacağız"

Başbakan Kristersson, "Dürüst olmak gerekirse bu bir Üçlü Muhtıra değil, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye güvenlik konusunda söz verdiği bir anlaşma. Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yasa ile ilgili Türkiye ile konuşuyoruz"

Gelecek yıl bahar ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni terör yasasını hatırlatan Kristersson, "Yasa ile ilgili Türkiye ile konuşuyoruz. Artık bu durum bizim NATO ile birlikte terörizme karşı mücadeleye dahil olma gerçeğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Konu şu anda Türkiye'nin elinde"

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecinin uzamasına da değinerek "Konu şu anda Türkiye'nin elinde, Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum. İsveç ve Finlandiya olarak Türkiye ile yaptığımız anlaşma, Türkiye'nin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı gösteriyor." yorumunda bulundu.