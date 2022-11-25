A Grubu'nun ikinci haftasında Katar yine puan alamadı

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında Senegal, Katar'ı 3-1 mağlup etti.Abone ol
2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında Katar ile Senegal karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Senegal 3-1 kazandı.
Senegal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Dia, 48. dakikada Diedhiou ve 84. dakikada Bamba kaydetti. Katar'ın tek golünü 78. dakikada Muntari attı.
Bu sonucun ardından Senegal puanı üçe çıkarırken Katar sıfır puanda kaldı.
A Grubu'nun üçüncü haftasında Hollanda - Katar ve Ekvador - Senegal maçları oynanacak.
Katar: 1 - Senegal: 3
Stat: Al Thumama
Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)
Katar: Barsham, Miguel (Dk. 83 Waad), Hassan, Ahmed (Dk. 83 Salman), Khoukhi, Mohamad, Alhaydos (Dk. 74 Muntari), Boudiaf (Dk. 69 Hatem), Madibo, Afif, Ali
Senegal: Edouard Mendy, Koulibaly, Jakobs (Dk. 78 Cisse), Sabaly, Diallo, Gana Gueye, Nampalys Mendy (Dk. 78 Pape Sarr), Diatta (Dk. 64 Ciss), Ismaila Sarr (Dk. 74 Ndiaye), Dia, Diedhiou (Dk. 74 Dieng)
Goller: Dk. 41 Dia, Dk. 48 Diedhiou, Dk. 84 Dieng (Senegal), Dk. 78 Muntari (Katar)
Sarı kartlar: Dk. 20 Mohamad, Dk. 41 Ahmed, Dk. 90+1 Madibo (Katar), Dk. 30 Dia, Dk. 52 Jakobs, Dk. 87 Ciss (Senegal)