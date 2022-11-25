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Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Premier Lig'den sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Premier Lig'den sürpriz talip!

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasında önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin başarılı stoperi Attila Szalai için Premier Lig ekibi Leicester City'nin devrede olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

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Premier Lig ekibi Leicester City, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yerine arayışa başladı.

Kadroya stoper takviyesi yapmak isteyen Leicester City, Fenerbahçeli Attila Szalai'yi listeye aldı. İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper içi sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi.

Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol+3 asiste imza attı. Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol+1 asistlik katkı sağladı.

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