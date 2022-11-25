Dünya Kupası'nda İngiltere'den 6 gol yiyen İran Galler'i uzatmalarda devirdi!

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere'den 6 gol birden yiyerek oldukça kötü bir başlangıç yapan İran, ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Gareth Bale'li Galler'i 90+8 ve 90+11. dakikada attığı 2 gol ile devirmeyi başaran İran sürpriz bir sonucu imza atarken gruptaki puanını 3'e yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda İran, 10 kişi kalan Galler'i uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İran'ın daha çok pozisyona girdiği ve toplarının direkten döndüğü karşılaşmanın 86. dakikasında Galler 10 kişi kaldı. Bu dakikada hızlı gelişen atakta Galler kalecisi Wayne Hennessey rakibi Mehdi Taremi'ye ceza sahası dışında yaptığı faul sonrasında önceside sarı kart gördü ancak VAR incelemesinden sonra sarı kart iptal edildi. Hennessey, kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

İran, eksik kalan rakibi karşısında 90+8'de Roozbeh Cheshmi ile 1-0 öne geçti.

90+11'de Ramin Rezaeian ile bir gol daha bulan İran, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla hanesine 3 puan yazdıran İran, gruptan çıkma adına umutlarını artırdı. 1 puanda kalan Gareth Bale'li Galler ise ağır darbe aldı.

Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı. Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.

GALLER 0 - 2 İRAN

STAT: Ahmad Bin Ali

HAKEM: Mario Escobar

GALLER: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Williams, Bale, Moore.

İRAN: Hosseini, Rezaeian, Pouraliganji, Majid Hosseini, Mohammedi, Gholizadeh, Noroullahi, Ezatolahi, Haji Safi, Azmoun, Taremi.

GOLLER: 90+9 Cheshmi, 90+11' Rezaeian (İran)

KIRMIZI KART: 86' Hennessey (Galler)