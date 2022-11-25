Neymar yürekleri ağza getirdi! Sakatlık sonrası ayak bileği bu hale geldi! Korkunç...
2022 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle mağlup eden Brezilya'da yıldız isim Neymar, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yürekleri ağıza getiren olaydan sonra Sambacı'nın son durumu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle mağlup eden Brezilya'da yıldız isim Neymar, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yürekleri ağıza getiren olaydan sonra Sambacı'nın bileğini halini görenler, turnuvaya devam edip edemeyeceğini merak etmeye başladı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.
Sırbistan savunmasını açmakta zorlanan Brezilya, 21. dakikada Casemiro'nun uzaktan sert şutuyla kaleyi yokladı ancak savunma tehlikeyi önledi.
35. dakikada ceza alanına girer girmez topla buluşan Raphinha'nın vuruşunda, Sırp file bekçisi Vanja Milinkovic Savic meşin yuvarlağı kontrol etti.