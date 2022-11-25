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Fenerbahçe'den Shaqiri bombası: Jorge Jesus joker gibi kullanacak!

Fenerbahçe'den Shaqiri bombası: Jorge Jesus joker gibi kullanacak!

Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı.

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Fenerbahçe daha önce birçok kez gündeme gelen Xherdan Shaqiri ile tekrar ilgilenmeye başladı.

Asıl mevkisi sağ kanat olan, sol kanat ve 10 numara olarak da görev yapan 31 yaşındaki futbolcu için ocak ayında düğmeye basılacak.

ABD'nin Chicago takımında forma giyen Shaqiri tekrar Avrupa'ya dönmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un yıldız futbolcuyu hücum hattında adeta joker gibi farklı mevkilerde kullanmak istediği sızan bilgiler arasında.

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