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Sokakların tescilli müzisyenleri! Bursa Büyükşehir'den dikkat çeken proje sayı 192'ye ulaştı

Sokakların tescilli müzisyenleri! Bursa Büyükşehir'den dikkat çeken proje sayı 192'ye ulaştı

BURSA’da sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan “Bursa’nın her sokağı ayrı bir şarkı” projesine katılan sanatçıların sayısı 192’ye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurup değerlendirmeden başarıyla geçen 2'si yabancı uyruklu 9 müzisyen daha sokak sanatçısı kartı almaya hak kazandı.

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Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken bölge esnafının tepkisiyle karşılaşabilen müzisyenler, “Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı” projesiyle daha sağlıklı ortamlarda sanat yapar hale geldi.

Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında, sokak müzisyenlerine müzik yapma izni veriliyor. Belgesini alan sokak müzisyenleri, belirlenen noktalarda sanatlarını rahatlıkla icra edebiliyor.

Müzik yapma izin belgesi almak için Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran ve Orkestra Şube Müdürlüğü’nün oluşturduğu jüriden tam not alan 183 müzisyen, sanatlarını sokaklarda özgürce icra edebiliyor.

Geçimlerini sokak müzisyenliği ile sağlayan sanatçıların mesleklerini ‘daha rahat ve güvenli ortamlarda’ icra etmelerini sağlayan projeye katılım ise giderek artıyor. Sokak sanatçısı kartı alabilmek amacıyla başvuran ikisi yabancı uyruklu 9 müzisyenin değerlendirmesi, Orkestra Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Adaylar; gitar, klarnet ve ney gibi enstrümanlar haricinde söyledikleri pop, türkü ve sanat müziği eserleriyle jüri üyelerinden tam not aldı. Sokak sanatçısı kartı almaya hak kazanan 9 müzisyenle birlikte, Bursa sokaklarının tescilli müzisyen sayısı ise 192'ye ulaştı.

Orkestra Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başvurular gelmesi halinde yeni değerlendirmelerin yapılacağı, tüm sanatçılara her türlü imkanın sağlanacağı bilgisi verildi.

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