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Türk füzeleri ABD askerlerine 300 metre mesafede patladı ABD mesajı aldı

Türk füzeleri ABD askerlerine 300 metre mesafede patladı ABD mesajı aldı

Terör örgütü YPG'nin İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu aldığımız mesaja çok güçlü mesaj veririz.” açıklamasından günler sonra Pençe-Kılıç hava harekatı ile ABD'ye yanıt verildi. Nedim Şener, kapsamlı harekatın çarpıcı ayrıntılarını yazdı.

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Suriye ve Irak'ta terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kılıç harekatı başarıya devam ediyor. Çok sayıda hedefin yok edildiği operasyonda  şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi.

YGP'li teröristlere yere ortak diyen ABD'yi rahatsız eden harekatla ilgili yeni ayrıntıları Hürriyet yazarı Nedim Şener, " ABD mesajı aldı" başlıklı yazısında aktardı.

Vurulan petrol rafinerileri ABD'ye en açık mesaj

Operasyonu değerlendiren Şener, "Hedef PKK/PYD/YPG idi ama mesaj terör örgütünü destekleyen Amerika Birleşik Devletleri’ne verildi. Terör örgütünün Kamışlı’daki kampları, eğitim alanlarının yanında petrol rafinerilerinin vurulması bunun en açık şekliydi. Nihayet, ABD’nin de mesajı aldığı görülüyor." dedi.

ABD askerlenin 300 metre mesafedeki hedef vuruldu

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'ın  “Yerel ortaklarla çalışan Amerikalı personelin güvenliğini doğrudan tehdit etti” sözlerine yer veren Şener, yazısında şu ifadelere yer verdi: 

"Suriye Demokratik Konseyi’nin ABD temsilcisi Sinam Muhammed, Türkiye’nin bu hafta hedef aldığı yerler arasında, SDG ile IŞİD’e karşı koalisyonun Amerikan askerleri dahil ortak personel bulundurduğu bir üssün de olduğunu öne sürdü.

Biri Pentagon yetkilisi iki kaynak Amerika’nın Sesi internet sitesine yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin 22 Kasım’da düzenlediği hava harekâtı sırasında, ABD askerlerinin Haseke’de bulunan ortak üsse 300 metre mesafede olduğunu söyledi."

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