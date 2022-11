TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi işte istenen hapis cezası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Fincancı hakkında 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Şebnem Korur Fincancı ne demişti?

''Terör örgütü propagandası"ndan tutuklanan Fincancı, ifadesinde suçlamaları reddederek, canlı yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile bağlantısını bilmediğini, kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorumunun ise bir ön değerlendirme olduğunu söylemişti.

Tanımadığı bir kişi canlı bağlantı için telefonla kendisine ulaştığını söylemişti

Fincancı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede, 19 Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de bir konferansa katılmak için bulunduğunu, bu sırada Medya Haber TV'den şahsen tanımadığı bir kişinin canlı bağlantı için kendisine telefonla ulaştığını söyledi.

Söz konusu haber kanalının PKK silahlı terör örgütüyle bir irtibatı olup olmadığını hekim olarak bilmediğini savunan Fincancı, şunları kaydetti:

"18 Ekim 2022 tarihinde Almanya'da Roza Lüksemburg Vakfının 'Cezaevi Ve İnsan Hakları' konulu bir konferansında, o ortamda tanıştığım bir meslektaşım içinde bulunduğum hekim arkadaşlarıma bir video gösterdi. Bizler bu videoyu izleyip karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunduk. Benim Medya Haber TV'de canlı yayında yaptığım bağlantı öncesinde video hakkında böyle bilgi sahibi oldum. Bana sormuş olduğunuz incelenen görüntüler kapsamındaki kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorum bir ön değerlendirmedir. 18 Ekim 2022 tarihinde hekimler arasında yapmış olduğumuz video değerlendirmesi ile 19 Ekim 2022 tarihinde canlı bağlantıya çağrılmam arasında bir irtibat yoktur. Benim yaptığım bu ön değerlendirmede de herhangi bir kurum ve kuruluşa müracaatımız olmuyor. Uluslararası Cenevre Sözleşmesinde bir araştırma yapılması için devletler tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Yine ekranda görünen kulaklık ile yapmış olduğum bağlantıda ben karşıda sadece spikerin yüzünü görmekteydim. Benim haricen bir cep telefonuyla bir görüşmem olmadı. Doğrudan Skype üzerinden bağlandım. Kapatmam suretiyle bağlantım sonlandı. Kalmış olduğum otelin odasında otelin interneti ile bu bağlantıyı sağladım. Benim bundan önce Medya Haber TV gibi kimyasal silah kullanımına ilişkin canlı bağlantım olmamıştır."

Şebnem Korur Fincancı kimdir?

Adli tıp uzmanı olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1959 İstanbul doğumlu. Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Şebnem Korur Fincancı; Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yaptı.