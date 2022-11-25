Kabine değişikliği geliyor! Abdulkadir Selvi yazdı: Bakanlar milletvekili adayı olacak

AK Parti kulislerinden en hızlı haber alan gazetecilerin başında gelen Abdülkadir Selvi, seçimden önce Kabine'de köklü değişiklik yapılacağının sinyalini verdi. Selvi, Kabine'de görevli bakanların seçimde milletvekili adayı olacaklarını yazdı. Bu da Kabine'de köklü bir değişikliğe gidileceğinin göstergesi olarak yorumlandı.

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AK Parti seçim hazırlıklarına hız verdi. İl ve ilçe başkanlarına "Milletvekili adayı olacaksanız hemen istifa edin" talimatı gitmesinin ardından AK Parti kulisleri hareketlendi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti’de milletvekili listelerinde değişiklikler bekleniyor. Ama bu yüzde 60-70 seviyesinde değil. Yüzde 40’ın biraz üzerinde olabilir deniliyor" deyip bombayı patlattı; Kabine'de köklü değişiklik geliyor... Selvi direk öyle yazmadı ancak Kabine'de görevli bakanların milletvekili adayı gösterileceğini yazarak bunun sinyalini vermiş oldu. İşte Abdülkadir Selvi'nin köşesinden AK Parti kulisleri...

Erdoğan'ın kazanacağından şüphe yok!

- Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet ortak aday çıkarsa da çoklu adayla girilse de Erdoğan açısından bir risk gözükmüyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’la yarıştığı takdirde ilk turda ama farklı oranlarda seçimi kazanıyor.

Meclis'te çoğunluğu almak için...

- Cumhur İttifakı’nın Parlamento’da da çoğunluğu sağlaması için çalışılıyor. AK Parti’nin 300’ün üzerinde milletvekili çıkarması için çaba gösteriliyor.

Bakanlar milletvekili adayı oluyor

- Bakanların, milletvekili adayı olması düşünülüyor. Bakanlar seçim bölgelerinde sürükleyici oluyor. Erdoğan’ın Kabine’de devam ettirmek istediği isimleri milletvekilliğinden istifa ettireceği söyleniyor.

Kimler vekillikten istifa edip Bakan oldu

- 2018 seçimlerinde Berat Albayrak, Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu milletvekili seçilip daha sonra istifa etmişlerdi.

Belediye başkanı adayı olacak bakanlar

- Yerel seçimlerde bazı bakanların büyükşehirlerde belediye başkanı adayı yapılması gündemde.