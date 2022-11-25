EYT'li çalışanlarla ilgili işverene müjde! EYT taleplerinden birisiydi Vedat Bilgin duyurdu

EYT düzenlemesi aralık ayında TBMM'ye geliyor. İşverenlerin EYT'li çalışanlarla ilgili 5 puanlık prim desteği talebine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "tamam" dedi.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım sürüyor. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanacağı düzenlemenin açıklanmasına kısa bir süre kala iş dünyası taleplerini açıkladı.

İşveren tarafı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti. Gözlerin çevrildiği iktidar kanadından taleplere ilişkin ilk açıklama geldi.

Bakan Bilgin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili açıklamalarda bulundu.

"Primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz"

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

"Kıdem tazminatını işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir"

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, "Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var." diyerek şunları kaydetti;

"Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir. İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak Hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor".