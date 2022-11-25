BIST 4.836
DOLAR 18,63
EURO 19,42
ALTIN 1.050,35
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

EYT'li çalışanlarla ilgili işverene müjde! EYT taleplerinden birisiydi Vedat Bilgin duyurdu

EYT'li çalışanlarla ilgili işverene müjde! EYT taleplerinden birisiydi Vedat Bilgin duyurdu

EYT düzenlemesi aralık ayında TBMM'ye geliyor. İşverenlerin EYT'li çalışanlarla ilgili 5 puanlık prim desteği talebine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "tamam" dedi.

Abone ol

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım sürüyor. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanacağı düzenlemenin açıklanmasına kısa bir süre kala iş dünyası taleplerini açıkladı.

İşveren tarafı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti. Gözlerin çevrildiği iktidar kanadından taleplere ilişkin ilk açıklama geldi.  

Bakan Bilgin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili açıklamalarda bulundu.

"Primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz"

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

"Kıdem tazminatını işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir"

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, "Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var." diyerek şunları kaydetti;

"Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir. İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak Hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor".

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İş dünyasının EYT talepleri belli oldu işte madde madde öneriler
Foto Galeri İş dünyasının EYT talepleri belli oldu işte madde madde öneriler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstiklal Caddesi ile ilgili yeni yasaklar! Sokak müzisyenliği de yasaklandı
İstiklal Caddesi ile ilgili yeni yasaklar! Sokak müzisyenliği de yasaklandı
4 gündür yanıyor! Alevler ilçe merkezinden görülüyor
4 gündür yanıyor! Alevler ilçe merkezinden görülüyor
Karısını öğrencisi ile yatakta bastı! Duydukları şok etti
Karısını öğrencisi ile yatakta bastı! Duydukları şok etti
Deprem anında ortaya çıkmıştı! İşte korkutan o gizemli ışıkların nedeni
Deprem anında ortaya çıkmıştı! İşte korkutan o gizemli ışıkların nedeni
Potanın perileri sayı olup yağdı! Türkiye Arnavutluk'a 96 sayı fark attı
Potanın perileri sayı olup yağdı! Türkiye Arnavutluk'a 96 sayı fark attı
Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı işverenin onay verdiği asgari ücret zammı belli oldu
Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı işverenin onay verdiği asgari ücret zammı belli oldu
Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması! Flaş Acun Ilıcalı, Batshuayi ve Valencia sözleri
Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması! Flaş Acun Ilıcalı, Batshuayi ve Valencia sözleri
AK Parti Milletvekili Emine Zeybek'in eşine 'uyuşturucu'dan 2 yıl 6 ay hapis cezası
AK Parti Milletvekili Emine Zeybek'in eşine 'uyuşturucu'dan 2 yıl 6 ay hapis cezası
Fenerbahçe Beko 16 sayı geriden gelip kazandı
Fenerbahçe Beko 16 sayı geriden gelip kazandı
ÖSYM'den erken seçim sinyali! Üniversiteye Giriş Sınavı seçimin yapılacağı 18 Haziran'a konuldu!
ÖSYM'den erken seçim sinyali! Üniversiteye Giriş Sınavı seçimin yapılacağı 18 Haziran'a konuldu!
Meral Akşener'e çiçek veren öğretmenin maaşı kesildi, sürgüne gönderildi
Meral Akşener'e çiçek veren öğretmenin maaşı kesildi, sürgüne gönderildi
Düzce'de hangi depremzedeye kaç lira yardım yapılacak? 71 bina 134 bağımsız bölüm yıkılacak
Düzce'de hangi depremzedeye kaç lira yardım yapılacak? 71 bina 134 bağımsız bölüm yıkılacak